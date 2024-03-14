В Хакасии рухнула стена общежития

Крыша и часть стены аварийного общежития обрушились в Черногорске в Хакасии. Спасатели ищут под завалами людей, следователи возбудили уголовное дело.

ЧП случилось около 16 часов 14 марта в пятиэтажном здании на улице Дзержинского. В поврежденной части здания никто не жил, остальных жильцов эвакуировали. Сотрудники МЧС России помогают людям вынести вещи из квартир, забрать домашних животных, сообщила пресс-служба министерства.

«Информации о пострадавших не поступало. Эвакуированы 40 человек, 13 из них размещены в ПВР на базе социальной гостиницы. На месте работают спасатели, три кинологических расчета и психологи», – говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку для оценки того, как уполномоченные органы соблюдали безопасность эксплуатации зданий и порядок расселения граждан из аварийного жилья. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Спасатели продолжают разбирать завалы, чтобы проверить, нет ли под ними людей. Предварительно, рухнувшая часть здания была пустой.

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Черногорск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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