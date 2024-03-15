ФСБ нашла схрон с Javelin под Волновахой

Сотрудники ФСБ нашли схрон с западным оружием в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. В тайнике лежал противотанковый комплекс FGM-148 Javelin производства США, следует из данных ведомства.

Схрон с оружием находился в разрушенной постройке. В нем нашли переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin американского производства. Теперь сотрудники выясняют, кто припрятал оружие и какая диверсионно-террористическая операция в интересах спецслужб Украины готовилась в регионе, пишут «Известия».

Ранее в ДНР нашли тайник с минами и тротиловыми шашками, который был заминирован.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube