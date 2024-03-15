Четыре человека заживо сгорели в слетевшей с дороги иномарке в Башкирии

Иномарка врезалась в трактор на автодороге М-7 «Волга» в Башкирии. В результате погибли четыре человека и один пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Около 06:00 по местному времени на 1323-м км автодороги между Чернолесовским и Николаевкой водитель «Тойоты Королла» врезался в двигавшийся попутно трактор МТЗ «Беларусь». От удара иномарку выбросило с дороги, и машина загорелась.
По данным ГИБДД республики, внутри находились три мужчины и женщина, все они погибли. Водителю трактора потребовалась помощь медиков.
Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии. Прокуратура республики взяла ход проверки на контроль.
В Дагестане грузовик столкнулся с бензовозом, и оба загорелись. Водители обеих машин погибли.
Уфа, Наталья Рязанова
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