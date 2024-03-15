Два украинских дрона попытались атаковать Липецкую область

Средства противоздушной обороны подавили два беспилотника над Липецкой областью. Об этом сообщил губернатор регион Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

По его словам, БПЛА нейтрализованы в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов. Никто не пострадал, разрушений на земле нет, добавил он. Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб.

Отметим, в 7:43 мск Артамонов сообщил о введении режим воздушной опасности в регионе. В 8:18 мск воздушную тревогу отменили.

Ранее Минобороны России сообщило, что ночью 15 марта силы ПВО сбили пять украинских беспилотников и два реактивных снаряда РСЗО «Град» над территориями Белгородской и Калужской областей.

В 8:15 мск, по данным ведомства, средствами ПВО над Белгородской областю уничтожено семь украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Липецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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