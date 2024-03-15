Средства ПВО сбили пять дронов и два снаряда над Белгородской и Калужской областями

Сегодня ночью со стороны Украины была предпринята попытка атаки Белгородской и Калужской областей. Система противовоздушной обороны сбила пять дронов и два снаряда. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», – говорится в сообщении. – Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей».

Как уточнил губернатор Калужской области Владислав Шапша, несколько беспилотников ВСУ залетели на территорию региона и почти сразу были уничтожены системой ПВО. Пострадавших нет, на месте работают правоохранительные органы.

В Белгородской области под обстрел попало село Грузское Борисовского района. «Пострадавших нет. Осколками от снарядов выбиты окна в двух квартирах одного МКД, также посечен забор в одном частном домовладении и повреждены три автомобиля», – написал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. На месте работают оперативные службы, подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток.

Кроме того, на территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности из-за замеченных беспилотников. Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Сигнал носит информационный характер, сообщили местные власти.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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