В Москве поймали украинского агента, мешавшего работе ПВО РФ при помощи дронов

ФСБ сообщила о задержании и аресте в Москве украинского агента, запускавшего беспилотники рядом с военными объектами для создания ложных целей для ПВО. Мужчина стал фигурантом дела о госизмене. Он уже дал признательные показания.

По данным спецслужбы, задержанный, гражданин России, «инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций». Затем он по заданию кураторов для противодействия российским системам ПВО «осуществлял сборку и запуск беспилотных летательных аппаратов для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны России», сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Как отметили в спецслужбе, задержанный сначала выполнял проверочные задания, «осуществляя пропагандистскую деятельность, обращенную на дискредитацию специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, отправляя кураторам фото- и видеоотчеты о проделанной работе».

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания и раскрыл точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления дронов.

ФСБ распространила видео задержания подозреваемого, из которого следует, что задержанный работал на запрещенный в России террористический «Легион «Свобода России».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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