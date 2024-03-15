Трое пострадавших при жесткой посадке Ми-8 находятся в тяжелом состоянии

Медики Магаданской областной больницы госпитализировали 10 пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8. Еще девять человек после осмотра отпустили лечиться дома, сообщила пресс-служба больницы.

Все 19 пострадавших прошли осмотр у специалистов хирургического, нейрохирургического и травматолого-ортопедического отделений. Одного человека сразу отправили в реанимацию.

«Десять определены в стационарные отделения, трое из них находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации. Остальные нуждаются лишь в амбулаторном лечении и наблюдении», – говорится в сообщении.

Накануне перевозивший рабочих вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области. На борту находились трое членов экипажа и 17 пассажиров. Один человек погиб в результате ЧП.

Магадан, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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