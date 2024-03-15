ФСБ: в Белгородской области задержали женщину, готовившую ж/д диверсию

В Белгородской области задержана гражданка России, готовившаю диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта региона по заданию украинских спецслужб. Женщину взяли с поличным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, несостоявшаяся диверсантка незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 и ч. 3. ст. 30 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и п. «а» ч. 2 ст. 281 (диверсия, совершенная организованной группой) УК РФ.

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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