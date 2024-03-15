ЦАХАЛ убила 20 и ранила 155 человек в очереди за гуманитарной помощью

Израильский удар по толпе палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь, убил 20 человек и ранил по меньшей мере 155, передает агентство «Анадолу». Правительство сектора Газа обвинило израильских военных в намеренных атаках на голодных безоружных людей.

ЦАХАЛ обстреляла из танков и с вертолетов толпу палестинцев на кольцевой развязке Кувейт в городе Газа, где они ждали раздачу гуманитарной помощи. Порядка 20 человек умерли на месте, еще 155 пострадали. Многие тяжело ранены, и местные медики уверены, что статистика смертей не окончательная.

Представитель правительства в секторе Газа Исмаил Ас-Савабите обвинил Израиль в намеренных атаках на места раздачи гуманитарной помощи. Он отметил, что израильским военным заранее известны координаты доставки груза, и эти координаты используются для наведения оружия.

«Мировое сообщество совершенно не способно предотвратить преступления Израиля. Ответственность за неспособность остановить геноцид против палестинского народа мы возлагаем на власти США», – сказал Ас-Савабите.

Подобные обстрелы уже приводили к массовым жертвам. 29 февраля в районе Ан-Наблуси города Газа 112 человек и 760 пострадали в результате израильского удара. 4 марта ЦАХАЛ вновь открыла огонь по палестинцам, ожидавшим распределения гуманитарной помощи.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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