Украинский дрон ударил по автомобилю под Белгородом: ранены 5 человек

ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по легковому автомобилю, который двигался по дороге в селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний.

У подростка диагностирована контузия головного мозга, у пострадавшей женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия, уточнил глава области. Один из мужчин получил проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. По словам Гладкова, «еще у двоих мужчин контузии средней степени тяжести».

Раненых доставляют в областную клиническую больницу.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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