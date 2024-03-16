Беспилотники атаковали два нефтезавода в Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил атаку беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода в Сызрани и Новокуйбышевске. По его словам, обошлось без пострадавших. На Сызранском НПЗ горит установка по переработке нефтепродуктов. Для ликвидации последствий атаки дронов не нефтезаводы создан оперативный штаб.

«Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет», – сообщил глава региона, чьи слова приводятся в сообщении на официальном телеграм-канале Самарской области.

Азаров добавил, что «попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет».

По словам губернатора, совместно с руководством предприятий, регионального главка МЧС и силовых ведомств принимаются меры к скорейшей ликвидации последствий – для этого создан оперативный штаб.

«Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона», – отметил глава региона.

Ранее сегодня мэрия Сызрани проинформировала о возгорании на территории нефтеперерабатыющего завода. В свою очередь телеграм-канал Baza сообщил, что дроны ранним утром атаковали два НПЗ в Самарской области – ударам подверглись нефтезаводы в Сызрани и Новокуйбышевске.

Самара, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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