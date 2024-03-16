В Сызрани загорелся нефтеперерабатывающий завод

Пожар произошел на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Сызрани в своем телеграм-канале. По ее данным, никто не пострадал.

«Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – говорится в сообщении.

В пресс-службе горадминистрации отметили, что персонал предприятия эвакуирован. Причина пожара устанавливаются.

Ранее сегодня телеграм-канал Baza сообщил об атаке беспилотниками двух нефтезаводов в Самарской области. По его сведениям, около шести часов утра дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Площадь пожара, начавшегося на предприятии, составляет 500 кв. метров. «В это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Там также начался пожар, который спустя полчаса был потушен», – говорится в сообщении. Данная информация официально не подтверждена.

Напомним, на этой неделе украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Орле, НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области и нефтезавод в Рязани. На всех трех объектах удары БПЛА вызвали пожары. При возгорании на Рязанском НПЗ пострадали два человека.

Сызрань, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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