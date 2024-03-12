Объект ТЭК под Нижним Новгородом и нефтебаза в Орле загорелись после атаки дронов

Беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. В результате удара БПЛА загорелась одна из установок по переработке нефти. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти», – написал глава области в своем телеграм-канале. Никитин не уточнил, какой именно объект подвергся атаке дронов.

Ранее сегодня компания «Лукойл» сообщила о приостановке работы технологической установки ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово «в связи с инцидентом».

Кроме того, удару беспилотника ранним утром подверглась нефтебаза в Орле. После падения дрона на объект топливно-энергетического комплекса начался пожар, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. «На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

По информации источника РИА «Новости» в экстренных службах, после атаки БПЛА на нефтебазе в Орле загорелся один резервуар с нефтепродуктами. Согласно уточненным данным, площадь пожара составляет 100 кв. м. «Происходит возгорание у основания резервуара объемом 2 тысячи кубометров на площади 100 квадратных метров», – рассказал собеседник агентства.

Позже Минобороны России сообщило, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа над семью российскими регионами. Как уточнили в ведомстве, два БПЛА нейтрализованы над Московской областью, один – над Ленинградской, семь – над Белгородской, 11 – над Курской, два – над Орловской и по одному – над Брянской и Тульской областями.

Нижний Новгород, Орел, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube