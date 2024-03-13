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Среда, 13 марта 2024, 08:29 мск

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Нефтезавод в Рязани загорелся после падения беспилотника

На нефтезаводе в Рязанской области произошел пожар. Возгорание возникло, предположительно, из-за падения беспилотника, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На месте происшествия работают оперативные службы, ведется тушение пожара.

По последним данным, при пожаре на нефтезаводе пострадали два человека. Пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи Рязани в состоянии средней тяжести, сообщили агентству в приемном отделении медучреждения.

По информации телеграм-канала Baza, атаке БПЛА подвергся нефтезавод в Рязани. Отмечается, что предприятие атаковали три дрона, после чего начался пожар. Площадь возгорания составляет 100 кв. м. По сведениям источников канала, горит установка блока теплообменника. На опубликованных в Сети видео виден черный дым в районе нефтезавода.

Рязань, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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