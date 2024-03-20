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Среда, 20 марта 2024, 16:17 мск

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Стоимость тонны бензина Аи-95 на бирже впервые с сентября превысила 65 тысяч рублей

Биржевые цены на бензин марки Аи-95 сегодня, 20 марта, превысили 65 тыс. рублей за тонну впервые с сентября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Стоимость бензина Аи-95 по итогам торговой сессии подорожала на 1,29%, до 65 399 рублей за тонну. Цена бензина марки Аи-92 выросла на 1,25%, до 52 505и рублей за тонну. Вместе с тем летнее дизельное топливо стало дороже на 0,4% – его стоимость увеличилась до 66 272 рублей за тонну. Межсезонное дизтопливо подорожал на 1,86%, до 67 445 рублей, зимний дизель – на 0,6%, до 66 860 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо начали заметно расти с 13 марта после массовых атак беспилотников ВСУ на российские нефтезаводы и базы.

Напомним, кабмин России с 1 марта 2024 года ввел полугодовой запрет на экспорт бензина. Кроме того, был увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России с 12,5% до 16% от объема производства.

На фоне продолжающего роста биржевых цен на бензин глава Минэнерго России Николай Шульгинов сегодня заявил, что министерство видит потенциал увеличения производства автомобильного топлива на нефтезаводах, где не было остановлено производство. Также, по его словам, Минэнерго обсуждает с нефтяниками корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ в связи с инцидентами на ряде заводов.

Ранее замглавы министерства Павел Сорокин полностью исключил возможность возникновения дефицита топлива. По его оценке, в России накоплены «существенные» запасы бензина.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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