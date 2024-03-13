Новошахтинский нефтезавод остановили после атаки дронов

Подавленные системами радиоэлектронной борьбы беспилотники упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По его словам, погибших и раненых нет, однако технологические объекты предприятия остановлены. «Последствия уточняются», – добавил глава региона. Новошахтинский НПЗ является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.

Ранее сегодня Голубев сообщил, что на подлете к городу Новошахтинску системами РЭБ были обезврежены три дрона.

Напомним, нефтезавод в Новошахтинске уже подвергался атаке беспилотников в июне 2022 года и в мае 2023-го. В 2022 году один из БПЛА нанес удар по технологическому оборудованию установки по переработки нефти. В результате возник пожар в теплообменнике площадью 50 квадратных метров. Второй дрон атаковал объекты резервуарного парка, возгорания не произошло. В 2023 году БПЛА взорвался на территории НПЗ. Возникший в результате взрыва пожар был сразу ликвидирован.

Ранее сегодня украинские дроны атаковали нефтезавод в Рязани. На предприятии возникло возгорание, его уже потушили. В Ленинградской области беспилотник сбили на подлете к нефтеперерабатывающему заводу «Киришинефтеоргсинтез».

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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