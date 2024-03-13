Система РЭБ пресекла атаку трех украинских дронов в Ростовской области

Три беспилотника нейтрализованы системами радиоэлектронной борьбы на подлете к городу Новошахтинску в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску уничтожено три БПЛА», – написал он в своем телеграм-канале. Дежурные службы уточняют последствия на земле, добавил губернатор.

Надо отметить, что в Новошахтинске расположен нефтеперерабатывающий завод, который является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.

До этого Минобороны России сообщило, что средства ПВО около 9:30 мск уничтожили еще семь украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями. Один дрон был сбит в Белгородщине, еще шесть – в Воронежской области.

За ночь и утро 13 марта, по данным Минобороны, российские силы ПВО перехватили и уничтожили 58 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областями.

Напомним, сегодня утром, по уточненной информации, четыре украинских беспилотника атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани, после этого возник пожар, он уже ликвидирован. По данным экстренных служб, горели две установки для переработки нефти на площади 175 кв. метров, передает РИА «Новости». Пострадали два человека, у них ранения рук, сообщил рязанский губернатора Павел Малков. По его словам, пострадавшим оказана медпомощь, их жизни ничего не угрожает.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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