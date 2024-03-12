Минобороны: украинские ДРГ пытались прорваться в Россию на четырех направлениях

Минобороны России сообщило подробности о сорванной российскими силовиками попытке украинских диверсантов прорваться в Белгородскую и Курскую области. По информации ведомства, диверсионные группы ВСУ предприняли попытки прорыва в Россию на четырех направлениях.

Как сообщает Минобороны, около трех часов ночи украинские формирования после интенсивного обстрела гражданских объектов при поддержке танков и боевых бронемашин пытались проникнуть на территорию России одновременно на трех направлениях – в районах населенных пунктов Одноробовка (Харьковская область Украины), Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

Российские военнослужащие отразили все атаки ВСУ. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. «Формирования киевского режима понесли существенные потери и были отброшены. Нарушений государственной границы не допущено», – сказано в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, в районе Сподарюшино – два танка.

Еще одна попытка прорваться в Россию была предпринята украинскими диверсантами с 08:00 до 08:25 утра 12 марта, сообщили в Минобороны. Российские войска отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. «Понеся значительные потери, противник отброшен», – заявили в Минобороны.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию региона, пока ВСУ отвлекали основные силы обстрелом и атаками БПЛА

В свою очередь, ФСБ России опровергла сообщения о том, что в Белгородскую и Курскую области проникли украинские диверсанты. По данным спецслужбы, военные продолжают наносить удары по вооруженным формированиям в украинском приграничье.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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