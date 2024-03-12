Украинские диверсанты пытались прорваться в Курскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться на территорию Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Пограничники ФСБ и Минобороны пресекли прорыв противника на российскую территорию.

«Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было», – сказал губернатор в видеообращении, опубликованном в его блоге.

Обстрел территории области с украинской стороны продолжается, в регионе объявлена ракетная опасность. Боевики особенно плотно обстреливают посёлок Тёткино Глушковского района.

«К сожалению, там есть пострадавший. Местный житель получил лёгкое ранение, ему оказана необходимая помощь», – добавил Старовойт.

Также под обстрел попал Суджанский район. В селе Горналь нет света из-за повреждения ЛЭП. Осколками посекло фасад жилого дома и выбило окна. Обстреляна деревня Успеновка Кореневского района, там пострадавших и разрушений нет.

С раннего утра российская система ПВО отражает попытки ВСУ атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Только над Курской областью сбиты 11 украинских дронов.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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