ПВО сбила пять украинских дронов над Курской областью

Российская система ПВО за утро сбила пять беспилотников ВСУ над территорией Курской области, и атаки продолжаются, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Ракетная опасность была объявлена в области около 03:30 часов 12 марта. Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку работает система ПВО.

В результате два украинских беспилотника самолетного типа сбиты в небе над Фатежским районом, по одному – над Золотухинским, Курским, Солнцевским и Поныровским районами.

«Последствия на земле уточняются. В небе над Курском продолжает работу ПВО. Прошу сохранять спокойствие», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Накануне два мирных жителя Курской области были ранены в результате атаки с украинской стороны. Мужчина позже умер в больнице.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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