Раненный при обстреле курянин умер в больнице

Житель курского села Гончаровка умер в больнице из-за ран, полученных при обстреле села с украинской стороны. ВСУ продолжили атаки, в результате чего четыре поселения остались без света.

ВСУ обстреляли курское село Гончаровка утром 11 марта. Снаряд разорвался в частном домовладении: пострадали мужчина и женщина, сильно поврежден дом и автомобиль.

«К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего», – написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Украинские боевики обстреляли деревню Внезапное в Кореневском районе. Мирные жители не пострадали, но нарушено газо- и электроснабжение.

«Никто из жителей не пострадал. Повреждены газовая труба и линия электропередачи, обесточено четыре населённых пункта. Продолжается подомовой обход», – добавил глава региона.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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