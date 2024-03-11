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Понедельник, 11 марта 2024, 09:24 мск

Новости Скандалы и происшествия

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При обстреле курского села со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

Курское село Гончаровка попало под обстрел украинских войск утром 11 марта. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

В результате, по его словам, тяжелое ранение получил местный житель, другая жительница получила контузию. Пострадавшим оказывается первая медицинская помощь.

Глава области добавил, что дом, в котором они жили, сильно поврежден, осколками посечен личный автомобиль. Губернатор пообещал оказать собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества.

Накануне ВСУ обстреляли курское село Кульбаки. Один снаряд попал прямо в жилой дом, после чего начался пожар. В результате погибла женщина, ее муж получил серьезные ожоги.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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