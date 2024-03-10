Под Курском один человек погиб, один пострадал при обстреле ВСУ

Украинский снаряд попал в жилой дом в селе Кульбаки, в результате чего погибла женщина и пострадал ее муж. В результате украинских атак на Курскую область обесточено село и возник пожар на нефтебазе, рассказал глава региона Роман Старовойт.

ВСУ обстреляли село Кульбаки Глушковского района, и один снаряд попал прямо в жилой дом, вызвав пожар.

«Загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Её супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь», – говорится в телеграм-канале губернатора.

При обстреле повреждено еще одно домовладение, а село частично осталось без света.

Украинские боевики также отправили беспилотник, который упал и загорелся на территории нефтебазы. На места возгораний прибыли пожарные команды, работают оперативные службы.

Накануне под обстрел попал город Голая Пристань в Херсонской области. Ранен мужчина, его состояние оценили как средней тяжести.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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