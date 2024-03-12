ФСБ уничтожила более 100 диверсантов ВСУ на границах Белгородской и Курской областей

Украинские диверсанты регулярно пытаются прорваться в Белгородскую и Курскую области РФ. Лишь за несколько дней марта уничтожены более 100 боевиков, но прорыв в российские регионы не допущен, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Сотрудники ФСБ вместе с подразделениями МО РФ работали над защитой границ России от украинских ДРГ.

«С 10 марта пресечено несколько попыток нарушения госграницы. Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронемашин, опорный пункт», – перечислили в ведомстве.

В ЦОС подчеркнули, что сообщения об успехах вражеских диверсантов и их проникновении в названные регионы не соответствуют действительности.

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию области, пока ВСУ отвлекали основные силы обстрелом и атаками БПЛА.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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