Дрон взорвался на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области

Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, возникшее возгорание ликвидировано, никто не пострадал.

«Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался, – написал губернатор в своем телеграм-канале. – Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен».

Голубев уточнил, что пострадавших нет, сооружениям причинен незначительный ущерб. Возгорание было ликвидировано силами служб предприятия, добавил он.

Напомним, что Новошахтинский завод нефтепродуктов уже подвергался атаке беспилотников в июне прошлого года. Один из БПЛА нанес удар по технологическому оборудованию установки по переработки нефти. В результате возник пожар в теплообменнике площадью 50 квадратных метров. Второй дрон атаковал объекты резервуарного парка, возгорания не произошло.

Напомним, в ночь на четверг, 4 мая, также горели резервуары с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края. К 5:30 пожар потушили, сообщал глава региона Вениамин Кондратьев. Причину возгорания он не назвал. По данным источника ТАСС с экстренных службах, пожар вспыхнул в результате атаки беспилотника.

Ночью 3 мая из-за атаки беспилотников произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района. Пожар полностью ликвидировали в 23:42.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»