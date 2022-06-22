Это теракт: на Новошахтинском НПЗ подтвердили атаку беспилотников на предприятие

Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области подтвердил, что пожар на предприятии начался после удара двух беспилотников по его технологических объектам.

«Сегодня, 22.06.2022, в результате террористических действий со стороны западной границы Ростовской области, был произведен удар двух беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) по технологическим объектам акционерного общества «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП»), в результате которых произошел взрыв с образованием пожара», – сообщается на сайте НПЗ.

На предприятии уточнили, что первый удар был зафиксирован в 08.40 – «попадание произошло по технологическому оборудованию установки по переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5(I)». В результате разгерметизации аппаратов воздушного охлаждения произошел выброс углеводородного газа, сопровождаемый взрывом и распространением огня на рядом находящееся оборудование установки.

Второй удар был нанесен в 09.23 по объектам резервуарного парка сырой нефти. В результате попадания обломков беспилотника было повреждено оборудование резервуарного парка, возгорания не произошло.

«В настоящее время персонал АО «НЗНП» эвакуирован, технологическое оборудование остановлено для оценки причиненного ущерба. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что согласно одной из версий, пожар на вакуумной установке НПЗ возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. Он отметил, что на его территории найдены фрагменты двух беспилотников.

Ранее источники ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что пожар на предприятии вспыхнул после того, как в заводские конструкции врезался украинский беспилотник.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов составила 50 квадратных метров. Возгорание было полностью ликвидировано в 10.50.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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