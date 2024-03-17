Над восемью регионами РФ уничтожены 35 украинских дронов. После атаки БПЛА горел нефтезавод на Кубани

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь и утро 17 марта перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников самолетного типа над восемью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

Больше всего БПЛА – 35 – было обезврежено над территорией Краснодарского края. Несколько дронов, по информации регионального оперативного штаба, попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод. БПЛА были нейтрализованы, но в результате падения одного из аппаратов возник пожар. Возгорание уже потушили. При атаке дронов погиб один человек погиб, предварительная причина смерти – сердечный приступ, отметили в оперштабе. «Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угрозы населенному пункту также нет», – говорится в сообщении.

В Московской и Ярославской областях, по данным военного ведомства, уничтожено по четыре беспилотника, в Белгородской и Курской областях – по три, в Калужской – два, в Орловской и Ростовской областях – по одному.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили в городском округе Домодедово атаку двух дронов, летевших на российскую столицу. Еще по одному БПЛА было сбито в Раменском и Ступинском городских округах. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – отметил столичный градоначальник.

Калужский губернатор Владислав Шапша заявил, что три беспилотника ночью пытались ударить по объектам инфраструктуры в Кировском районе области, но были уничтожены ПВО. Утром на окраине Калуги силами ПВО был перехвачен еще один дрон, позднее сообщил глава региона. Жертв и разрушений инфраструктуры нет, уточнил он.

В Ростовской области украинский беспилотник сбит на подлете к Каменску, уточнил губернатор региона Василий Голубев. «Последствия на земле уточняются», – написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ночью сообщил об уничтожении над регионом украинской баллистической ракеты С-200. «Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», – написал он в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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