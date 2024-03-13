Беспилотник сбили на подлете к нефтезаводу в Ленинградской области

Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к нефтеперерабатывающему заводу «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, жертв и разрушений нет.

«Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА самолетного типа», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Дрозденко уточнил, что производство работает в штатном режиме. «Последствия в месте падения локализованы и устранены», – добавил он.

Надо отметить, что утром 12 марта также на подлете к нефтезаводу под Киришами был уничтожен беспилотник. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее СМИ и телеграм-канали сообщили, что сегодня утром удару дронов подвергся нефтезавод в Рязани, там начался пожар.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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