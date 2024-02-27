В России на полгода запретят экспорт бензина

С 1 марта в России введут временный запрет на экспорт бензина, а также увеличат норматив продаж дизеля на бирже. Это делается для предотвращения роста цен в преддверии сезонного повышенного спроса.

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода – начиная с 1 марта 2024-го, пишет РБК со ссылкой на источники. Временный запрет на вывоз топлива не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, по словам собеседников агентства, принято решение увеличить норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%.

Ограничения были предложены вице-премьером Александром Новаком, который указывал, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, связанный с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками. «В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов», – отмечал Новак в письме председателю правительства.

С начала года биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на летнее дизельное топливо выросли на 8-23%, при этом в оптовом звене темпы роста цен на бензин были ниже – 1,6-6%, а дизель дешевел.

В прошлом году правительство уже применяло запрет экспорта топлива. В сентябре кабмин ввел временный запрет на вывоз бензина и дизеля из-за резкого роста оптовых цен. В ноябре эта мера была отменена. В Минэнерго тогда пояснили, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит топлива, а биржевая оптовая стоимость бензина существенно снизилась.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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