В кабмине РФ подтвердили планы временно запретить экспорт бензина с 1 марта

В правительстве России подтвердили, что с 1 марта будет введен временный запрет на экспорт бензина.

Представитель вице-премьера РФ Александра Новака сообщил, что введение полугодового запрета экспорта бензина позволит компенсировать рост спроса в период весенних полевых работ и летних отпусков, а также во время плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

По его словам, также планируется увеличить нормативы продаж дизтоплива на бирже до 16%.

В пресс-службе правительства РФ подтвердили данную информацию, передает ТАСС.

Ранее сегодня агентство РБК, ссылаясь на источники, сообщило, что премьер-министр Михаил Мишустин одобрил временный запрет экспорта бензина с 1 марта. Эта мера не коснется согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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