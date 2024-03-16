В Белгородской области за утро сбиты восемь снарядов РСЗО «Вампир» и три дрона ВСУ

Российские средства противоздушной обороны утром 16 марта уничтожили над Белгородской областью еще восемь реактивных снарядов чешской РСЗО «Вампир» и три дрона ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, украинские снаряды были перехвачены около 8:00 мск. Попытка атаки ВСУ с примененением двух БПЛА была пресечена около 8:30 мск. Еще один вражеский беспилотник попытался атаковать Белгородскую область около 9:00 мск, но был уничтожен, заявили в Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь силы ПВО сбили три украинских беспилотника и ракету «Точка-У» над территорией Белгородской области. Еще пять дронов ВСУ были нейтрализованы над Курской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в свою очередь сообщил, что утром в субботу ПВО уничтожила украинский реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж» при пересечении российской границы над Стародубским муниципальным округом. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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