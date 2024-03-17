ПВО сбила 12 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью

ВСУ утром в воскресенье вновь ударили по Белгороду ракетами. В областном центре и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО над Белгородской областью 12 реактивных снарядов – девяти снарядов системы RM-70 «Вампир» и трех снарядов системы «Ураган».

По данным ведомства, попытка атаки киевского режима пресечена около 8:00 мск. «Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены в воздухе над Белгородской областью», – говорится в сообщении Минобороны.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.

Местные телеграм-каналы сообщают о выбитых стеклах в жилых дома и поврежденных автомобилях. На улице Донецкая на дорожном полотне образовалась воронка от снаряда. Очевидцы сообщили о загоревшемся частном жилом доме в районе Харьковская гора.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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