В Приамурье иномарка столкнулась с поездом – 20 вагонов сошли с рельсов

Иномарка и грузовой состав столкнулись на станции Бамовская в Амурской области. Водитель попал в больницу, а движение на участке пути остановили из-за схода 20 вагонов, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Утром 18 марта на 7234-м км перегона Бамовская-Горелый столкнулись «Ниссан Мурано» и товарный состав. В результате водитель иномарки получил травмы, его отвезли в городскую больницу Сковородино. 20 порожних вагонов сошли с рельсов, повредив оба железнодорожных пути.

«В результате столкновения нарушены габариты обоих путей. Движение по перегону приостановлено. Прокуратура проводит проверку», – пояснил Сковородинский транспортный прокурор Николай Невмержицкий.

Специалисты подсчитывают размер ущерба. Восточное МСУ на транспорте Следственного комитета проводит доследственную проверку на признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ).

В Челябинской области пьяный машинист тепловоза проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в грузовой поезд. Тепловоз и 14 вагонов сошли с рельсов.

Сковородино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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