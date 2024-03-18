В Грайворонском округе 13 поселений остались без света после обстрела

Атаки ВСУ оставили без света 13 поселений в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Порядка 600 человек находятся в пунктах временного размещения.

«Наиболее сложная обстановка в Грайворонском городском округе. 13 населенных пунктов включая Грайворон остаются без электроэнергии. Водоснабжение подается по временной схеме: с 8 до 11 утра и с 18 часов до 21 часа. В пунктах временного размещения находятся порядка 600 человек», – рассказал Гладков в видеообращении в своем телеграм-канале.

Накануне Грайворонский округ вновь подвергся массированному обстрелу. Только на окраине поселка Горьковский зафиксирован 61 прилет. Мирные жители не пострадали, но повреждены 23 домовладения, два социальных объекта, два магазина, кафе, шесть автомобилей. Взрывной волной выбиты окна в квартирах одного МКД. Повреждены линии электропередачи и газовая труба.

Грайворон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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