В Петербурге мать бросила младенца с трехлетней сестрой и пропала

Прохожие нашли в Петербурге двух маленьких детей с признаками истязаний. Девочки находились без присмотра взрослых. Глава Следственного комитета потребовал проверить ситуацию и доложить ему о результатах, сообщила пресс-служба ведомства.

Семейная пара заметила на проспекте Народного Ополчения трехлетнюю девочку без верхней одежды, без присмотра взрослых. Они попытались надеть на ребенка куртку, но девочка убежала к соседнему дому. Супруги проследили за ребенком и нашли в квартире на первом этаже девятимесячного младенца с кровью под носом.

Прибывшие экстренные службы забрали детей в больницу. Родители появились там только час спустя, пишет портал 78.ru.

«Проводится доследственная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении ведомства.

В ЯНАО задержали женщину, которая систематически избивала двух своих детей. Подозреваемую лишили родительских прав и предъявили обвинение по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube