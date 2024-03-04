В Ноябрьске за решётку поместили женщину за истязание детей

В Ноябрьске задержали женщину, которая избивала своих детей. Её также лишили родительских прав. Об этом сообщают в следственном управлении СК Ямала.

«По данным следствия, 38-летняя местная жительница систематически избивала двоих детей и причиняла им физические и психические страдания. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщают силовики.

Подробностей в официальном сообщении СК нет.

В рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления.

Обвинение предъявлено по п. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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