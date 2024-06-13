За избиение троих детей ноябрянку лишили родительских прав

Дело в отношении жительницы Ноябрьска, которая избивала детей, дошло до суда. Насилие она применяла к трём несовершеннолетним. Сейчас ноябрянка лишена родительских прав.

В СУ СК ЯНАО напоминают фабулу дела: 38-летняя местная жительница, как полагаю следователи, систематически избивала своих троих малолетних детей и причиняла им физические и психические страдания.

Преступление выявлено отделом по делам несовершеннолетних во взаимодействии с представителями органов системы профилактики администрации.

Квалификация дела – п. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).

В 2023 году в колонию отправили жительницу Ямала, которая избила грудничка, будучи пьяной.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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