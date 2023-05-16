В Ноябрьске женщина избила своего грудного ребёнка

В Ноябрьске осудили женщину, которая избивала своего новорожденного ребёнка. Ей 41 год. Ранее она была осуждена за кражу. Также известно, что она употребляет алкогольные напитки.

Родительских прав её лишили.

«В декабре 2022 года женщина у себя дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила физические страдания четырехмесячному сыну. В результате она лишена родительских прав, жизнь и здоровье ребенка в безопасности. Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил виновной наказание – 4 года лишения свободы. Также суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору, которым женщина осуждалась за кражу», – рассказали в прокуратуре Ямала 16 мая 2023 года.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г, д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических страданий иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью и мучениями).

Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора и взыскал в интересах малолетнего в счёт компенсации морального вреда 300 тыс. рублей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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