ВСУ снова обстреливают Глушковский район Курской области

Украинские войска с самого утра вновь обстреливают Глушковский район Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, никто не пострадал. «В поселке Теткино зафиксировано три прилета на территории предприятия, есть повреждение оборудования», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Старовойт добавил, что под обстрел ВСУ также попало село Попово-Лежачи. «Обошлось без повреждений», – уточнил он.

Поселок Теткино подвергался обстрелам со стороны Украины накануне. Пострадавших нет. «В пяти домовладениях повреждены окна, кровли и фасады. Кроме того, зафиксированы прилёты на территории сахарного завода», – сообщал Старовойт.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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