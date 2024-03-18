На Камчатке нашли тела пропавших туристов

Туристы нашли под снегом тело пропавшей после лавины 44-летней женщины-инструктора, сообщила пресс-служба МЧС России. По данным агентство «Кам 24», найдены оба пропавших туриста, оба мертвы.

«Предварительно, туристы обнаружили пострадавшую без признаков жизни. Сотрудники на лыжах двигаются к месту происшествия. Еще три группы спасателей едут на снегоходах. Туристы разбили лагерь для ночевки и ждут помощь», – говорится в сообщении МЧС.

Выжившие после лавины туристы смогли найти тела обоих пропавших товарищей: 44-летней женщины и 19-летнего парня, сообщило агентство со ссылкой на источники.

Группа из 11 человек находилась в пути второй день, когда на них сошла снежная лавина в районе перевала Красноармейского. Девять человек сумели самостоятельно выбраться из-под снега, два человека считались пропавшими. Туристы вызвали спасателей, но добраться к ним сложно из-за метели.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю начало проверку обстоятельств ЧП. Прокуратура взяла ход проверки на контроль.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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