Дроны ВСУ уничтожены над Белгородской и Воронежской областями

Средства противоздушной обороны ночью нейтрализовали два украинских беспилотника над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, ВСУ пытались атаковать объекты на территории России с применением БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, еще один украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области», – уточнили в Минобороны.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сегодня сообщил, что системами радиоэлектронной борьбы над Воронежем подавлен беспилотник самолетного типа. «По оперативной информации, пострадавших, а также существенных последствий на земле нет», – написал он в своем телеграм-канале. В регионе вводился режим опасности атаки БПЛА.

В Белгородской области вечером 18 марта в результате атаки дрона-камикадзе в поселке Горьковский Грайворонского городского округа погиб местный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще один мужчина получил осколочные ранения брюшной полости и ног. Его доставили в больницу.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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