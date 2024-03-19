В МЧС подтвердили гибель второго попавшего под лавину туриста

Спасатели МЧС России нашли тело второго туриста, попавшего под лавину в районе перевала Красноармейского на Камчатке. Выживших туристов вертолетом доставили в ближайший город.

«На Камчатке спасатели МЧС России нашли второго туриста под лавиной. Борт Ми-8 МЧС России доставил туристов в Елизово Камчатского края. Решается вопрос о транспортировке тел двух погибших», – говорится в сообщении министерства.

Никто из выживших не получил серьезных травм, медицинская помощь не понадобилась. Туристы переночевали ниже места происшествия, а утром спасатели проводили их до Семеновского кордона. Оттуда вертолет забрал группу.

По данным краевого правительства, туристы регистрировали свой маршрут в МЧС и имели полное снаряжение для прогулки в горах. Но у двух погибших не было биперов, поэтому их не смогли быстро найти под снежными массами. Региональные власти подтвердили, что при установлении ясной погоды тела погибших вывезут в ближайший населенный пункт.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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