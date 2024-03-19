Бродячая собака искусала ребенка под Красноярском

Бродячие собаки напали на 10-летнего мальчика в селе Филимоново Красноярского края. Ребенок попал в больницу с травмой глаза, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Днем 18 марта мальчик шел из школы домой, когда на него бросилась бродячая собака. Мальчик доставлен в краевую офтальмологическую больницу с укушенными ранами в области правого глаза. Потребовалось вмешательство хирургов.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в связи с бездействием чиновников администрации Канского района и ответственных лиц за отлов безнадзорных животных.

Краевая прокуратура напомнила об аналогичном случае в ноябре 2023 года, после которого администрация выплатила семье пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда. Прокуратура выяснила, что администрация невовремя заключила контракт на отлов бездомных собак, а заявки обрабатывались от случая к случаю.

В Северной Осетии бродячие псы искусали двух школьников, один из пострадавших попал в больницу с множественными укушенными ранами рук и ног.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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