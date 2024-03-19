Молдавия объявила о высылке сотрудника посольства России

МИД Молдавии объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата из-за открытия участков для голосования на выборах президента РФ в Приднестровье и и предписал ему покинуть страну. Об этом сообщает молдавский МИД.

В сообщении указывается, что в МИД Молдавии вызван посол России в Кишиневе Олег Васнецов.

Дипломату был выражен протест в связи с организацией выборов президента РФ на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) «вопреки позиции молдавских властей».

«В этом контексте, послу была вручена нота о том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата на территории Республики Молдова и должен покинуть страну», – говорится в сообщении.

Накануне президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев отреагирует на решение России открыть избирательные участки к выборам президента РФ в ПМР, информировал ТАСС. Она обвинила Москву в подрыве суверенитета и территориальной целостности Молдавии.

Кишинев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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