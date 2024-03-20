Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за госизмену в пользу Киева

Уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ) возбуждено против жителя Комсомольска-на-Амуре, сообщило УФСБ России по Хабаровскому краю. Подозреваемого задержали.

По данным спецслужбы, мужчина по интернету связался с представителями Главного разведывательного управления Минобороны Украины для передачи сведения о работе оборонного предприятия Хабаровского края, передает ТАСС.

Как отметили в УФСБ, данная информация позволяет Украине планировать и осуществлять диверсионную деятельность на объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса Дальнего Востока.

Ранее ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Хабаровска за склонение военнослужащих к участию в боевых действиях в составе украинского объединения «Легион «Свободы России» (запрещенная в России террористическая организация).

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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