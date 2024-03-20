Группу спасателей на руднике в Приамурье увеличили до 220 человек

Число спасателей на руднике «Пионер» в Амурской области увеличили до 220 человек. За сутки удалось расчистили 90 метров завала, но связаться с горняками внутри не получилось.

«За сутки спасатели расчистили 90 м завала, постоянно идет откачка воды и пульпы. Связь с горняками в шахте по-прежнему отсутствует. Приняли решение бурить к ним скважину», – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем телеграм-канале.

Специалисты из Кузбасса посоветовали пробурить канал для оценки обстановки. Если канал и не выведет на заблокированных людей, горноспасатели смогут оценить обстановку и, возможно, наладить линию связи.

По данным МЧС России, группировка спасателей в Приамурье увеличена до 220 человек. Из Кузбасса в Приамурье вылетели шахтовые специалисты и инженеры. На борту также находится спецоборудование, в том числе прибор «видеоглаз», способный работать на глубине до 300 м.

18 марта на золотодобывающем руднике в Зейском районе обвалилась порода. В шахте заблокированы 13 вахтовых рабочих. В области введен регионарный режим ЧС.

Зея, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube