В Петербурге нашли мертвой пропавшую два дня назад школьницу

Полиция нашла пропавшую 14-летнюю школьницу на полу в чужой квартире в Санкт-Петербурге. Предварительно, девочка умерла после бурной гулянки с 35-летним незнакомцем, пишет портал 78.ru.

О смерти девочки сообщил мужчина, снимавший квартиру на проспекте Королёва. По его словам, около 05:00 часов 19 марта он познакомился в мессенджере с двумя девушками и пригласил их к себе. Он всю ночь пил пиво, девушки тоже пришли нетрезвыми, и все трое быстро оказались в постели.

Одна из девушек вела себя странно, потом упала с кровати, и ее стошнило. Когда мужчина решил проверить ее состояние, гостья уже была мертва. Ее подружка просила не вызывать скорую, а потом оделась и сбежала.

При первом осмотре у школьницы нашли ссадину на голове и кровоподтёк на бедре. Тело отвезли в морг для выяснения причины смерти. Следователи выясняют подробности случившегося.

По данным портала, погибшая росла в неполной семье и состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В Санкт-Петербурге прохожий нашел в сугробе школьницу без верхней одежды, предварительно, отравившуюся наркотиками. 16-летнюю девочку в состоянии средней тяжести положили в реанимацию.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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