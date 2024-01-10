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Среда, 10 января 2024, 10:33 мск

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В Санкт-Петербурге школьница попала в больницу с отравлением наркотиками

В Санкт-Петербурге прохожий обнаружил на улице школьницу, которая, предположительно, отравилась наркотиками. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, 16-летняя девочка без верхней одежды лежала в сугробе. Школьницу госпитализировали, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Предположительно, пострадавшая отравилась наркотическими веществами. В настоящее время она находится в реанимации.

Отмечается, что подросток воспитывается в неполной благополучной семье, на учете не состоит.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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