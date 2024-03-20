Украина вновь ударила по Белгороду, есть раненый. ПВО перехватила 13 снарядов «Вампир»

В небе над Белгородской областью уничтожены 13 реактивных снарядов чешской системы залпового огня RM-70 «Вампир». Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, дежурные средства противоздушной обороны пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку около 11:30 мск.

В Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность. Сигнал ракетной угрозы уже отменен, сообщила мэрия города.

В результате обстрела Белгорода пострадал 17-летний подросток, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Скорая помощь везет его в больницу. У пострадавшего, по предварительной информации, закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения.

Минтранс Белгородской области в свою очередь сообщил, что на улице Макаренко в Белгороде перекрыто движение транспорта «в связи с чрезвычайной ситуацией». «Автобусы маршрутов № 21, 121Р, 202, 18, 40, 37, 20, 115, 115 будут следовать в объезд по Дзгоева – Энергетиков», – добавили в ведомстве. Ранее местные паблики сообщили, что на улице Макаренко разорвались два снаряда.

С начала прошлой неделе ракетная опасность в Белгороде и пригородах объявляется по несколько раз в день. За последнюю неделю в Белгородской области в результате украинских обстрелов погибли 16 человек, 98 ранены, сообщил накануне губернатор региона Вячеслав Гладков.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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