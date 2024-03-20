Вертолет Ми-8 вынужденно сел в 50 км от аэропорта в ЯНАО

Коммерческий вертолёта Ми-8 совершил вынужденную посадку под Ямбургом в ЯНАО. Пассажир и экипаж не пострадали, их заберет запасной борт, рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Вертолет авиакомпании «ЮТэйр Вертолетные услуги» выполнял коммерческий рейс по маршруту Бованенково – Мыс Каменный. Около 11:18 часов 20 марта на борту отказала основная гидросистема, и экипаж решил экстренно посадить вертолет.

Воздушное судно приземлилось на площадку в 55,5 км от аэропорта Ямбург. На борту находились девять пассажиров и три члена экипажа. Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Людей заберет резервный борт, он уже вылетел к месту ЧП.

СКР и прокуратура проверяют обстоятельства и причины случившегося.

Вертолет Ми-8 с рабочими совершил жесткую посадку в Магаданской области. Один человек погиб на месте, 19 пострадали, из них трое – тяжело.

Салехард, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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